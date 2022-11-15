Пике и Шакира продают дом за € 14 млн: в нём есть теннисный корт и футбольное поле
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике и его бывшая возлюбленная, колумбийская певица Шакира, продают общий дом в Барселоне за € 14 млн. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, жильё включает в себя тренажёрный зал, теннисный корт, футбольное поле, несколько бассейнов, кинозал и множество других не тематических комнат.
Напомним, пара рассталась летом 2022 года после 11 лет отношений из-за измен со стороны бывшего футболиста. 35-летний Пике всё это время продолжал играть в футбол, но завершил карьеру в ноябре в составе родной команды.
Видеообзор. «Осасуна» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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