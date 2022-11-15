ESPN: тен Хаг сообщил руководству «МЮ», что Роналду больше не должен играть за клуб

На будущем форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» может быть поставлен крест. Как сообщает ESPN, в понедельник наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг провёл встречу с руководством клуба, где обсуждалось скандальное интервью португальского футболиста. Голландский специалист сообщил боссам, что Криштиану зашёл слишком далеко и больше не может выступать за команду.

Также сообщается, что ряд старожилов «Манчестер Юнайтед» также крайне недовольны поступком Роналду. Отрывки из беседы португальца с журналистом Пирсом Морганом начали обнародоваться всего через несколько часов после победы «красных дьяволов» в матче с «Фулхэмом» (2:1), где решающий гол забил 17-летний игрок Алехандро Гарначо.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» проводит юридические консультации, чтобы выбрать наилучшее решение в данной ситуации. Тен Хаг уверен, что Роналду находится в хорошей форме и мог бы помочь команде во второй части сезоне. Но главный тренер не хочет ради этого жертвовать единством внутри команды и готов отпустить его в январе, даже если не удастся найти ему подходящую замену.

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