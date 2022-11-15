Бобровский верно засчитал 4-й гол «Динамо» в ворота «Химок»

Главный арбитр встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Химками» Ян Бобровский верно засчитал четвёртый гол московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу команды Славиши Йокановича.

Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, находящийся в офсайде в момент удара по воротам, не должен был наказываться за положение вне игры, так как он не влиял на действия вратаря соперника, который видел момент удара.



Атакующий игрок, находясь на большом расстоянии от вратаря, не делал движения в направлении линии движения мяча. По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи засчитать гол в данном игровом эпизоде.