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Источник: Доменико Кришито разорвал контракт с «Торонто»

Источник: Доменико Кришито разорвал контракт с «Торонто»
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Защитник «Торонто» Доменико Кришито расторг контракт с клубом и отправится в Италию, так как ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

35-летний защитник перешёл в «Торонто» 29 июня 2022 года. Игрок провёл в МЛС 15 матчей и забил один гол. Сообщается, что канадская команда уже занимается поисками нового левого защитника.

В России Кришито известен по выступлениям за «Зенит». Цвета команды из Санкт-Петербурга итальянец защищал с 2011 по 2018 год. В футболке «Зенита» защитник провёл 155 матчей и забил 15 голов.

Кроме того, Кришито выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа». За национальную сборную игрок провёл 26 игр.

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