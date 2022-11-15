Наставник сборной Ирана: наши футболисты могут поддержать протесты в стране во время ЧМ

Футболисты сборной Ирана могут поддержать протесты в родной стране во время выступления на чемпионате мира в Катаре, если они будут действовать в рамках правил турнира. Об этом рассказал главный тренер иранской сборной Карлуш Кейруш.
«Игроки могут свободно протестовать точно так же, как и футболисты из любой другой страны, если это соответствует правилам чемпионата мира и духу игры.
Но вы также можете проявить свою позицию на футбольном поле, наши игроки думают только об одном – как побороться за выход в плей-офф», — приводит слова Кейруша Iran Wire.
В сентябре 22-летняя девушка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба», проведя после этого некоторое время в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране, которые продолжаются до сих пор.
Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч:
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