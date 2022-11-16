Сергей Семак: невозможно не пропускать после стандартов

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку перед кубковой игрой в Воронеже с «Факелом» напомнили, что в нынешнем сезоне сине-бело-голубые пропустили от этого соперника после розыгрыша углового, и спросили, насколько внимательной его команда будет к таким моментам в дальнейшем.



«Мы всегда внимательно к ним подходим, невозможно не пропускать после стандартов. Бывают какие-то серии, но на сто процентов убрать угрозы, которые исходят после стандартных положений, достаточно сложно. Тем более что у «Факела» достаточно сильная часть игры – стандартные положения. И хорошие передачи, и игроки, которые хорошо играют головой. В этом компоненте они сильны и выделяются в нашем чемпионате», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».



Игра состоится в среду, 16 ноября, в Воронеже. Начало – в 18:00. В предыдущем матче с «Факелом» в Кубке России «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Встреча команд в РПЛ завершилась вничью 1:1. У воронежцев с передачи Романа Акбашева забил Георгий Гонгадзе, в составе чемпионов страны отличился Малком.