Сергей Семак: невозможно не пропускать после стандартов

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку перед кубковой игрой в Воронеже с «Факелом» напомнили, что в нынешнем сезоне сине-бело-голубые пропустили от этого соперника после розыгрыша углового, и спросили, насколько внимательной его команда будет к таким моментам в дальнейшем.
«Мы всегда внимательно к ним подходим, невозможно не пропускать после стандартов. Бывают какие-то серии, но на сто процентов убрать угрозы, которые исходят после стандартных положений, достаточно сложно. Тем более что у «Факела» достаточно сильная часть игры – стандартные положения. И хорошие передачи, и игроки, которые хорошо играют головой. В этом компоненте они сильны и выделяются в нашем чемпионате», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Игра состоится в среду, 16 ноября, в Воронеже. Начало – в 18:00. В предыдущем матче с «Факелом» в Кубке России «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Встреча команд в РПЛ завершилась вничью 1:1. У воронежцев с передачи Романа Акбашева забил Георгий Гонгадзе, в составе чемпионов страны отличился Малком.
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