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Игрок сборной Таджикистана: не думаю, что сборные Японии и Кореи уступают России по уровню

Игрок сборной Таджикистана: не думаю, что сборные Японии и Кореи уступают России по уровню
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Атакующий полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов, выступающий в чемпионате Узбекистана за «АГМК», в преддверии товарищеского матча высказался о сборной России и непростом испытании, которое предстоит команде Валерия Карпина 17 ноября.

«Скажу сразу: легко сборной России не будет. К нам Япония приезжала, Австралия, Южная Корея. Со всеми мы бились, боролись. Не думаю, что они уступают России – примерно схожи по уровню. А может даже и лучше, если посмотреть, где у них легионеры играют. Поэтому, думаю, хороший матч будет», – приводит слова 29-летнего Джалилова Metaratings.

Джалилов провёл за сборную Таджикистана 12 матчей, в которых забил три гола. Он воспитывался в ДЮСШ московского «Локомотива», позже выступал за молодёжный состав «Рубина» и провёл 13 игр за первую команду казанцев. На уровне ФНЛ играл за нижнекамский «Нефтехимик» и калининградскую «Балтику».

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