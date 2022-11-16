Ташуев: Дзюба и в Африке Дзюба – может давать результат. Левандовски всего на год младше

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о высоком профессиональном уровне Артёма Дзюбы, проведя параллель с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским, но при этом подчеркнул, что диалог с руководством о подписании экс-нападающего сборной России он пока не вёл.



«Дзюба – он и в Африке Дзюба. Артём всё ещё может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но всё ещё лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали», – приводит слова Ташуева Sport24.



В ноябре Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах).

Новость по теме Артём Дзюба рассказал о планах на будущее