Педри: Пике постоянно помогал молодёжи в «Барселоне» и дарил радость каждый день
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри признался, что был удивлён, узнав о решении защитника Жерара Пике завершить профессиональную карьеру в каталонском клубе.
«Пике мне очень нравится. Он постоянно помогал молодёжи и дарил много радости каждый день. Я не знал, что он собирается покинуть команду, и эта новость стала для меня ударом. Но я желаю Пике всего наилучшего в его новой жизни и благодарю его за всё», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.
Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.
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