Педри: Пике постоянно помогал молодёжи в «Барселоне» и дарил радость каждый день

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри признался, что был удивлён, узнав о решении защитника Жерара Пике завершить профессиональную карьеру в каталонском клубе.



«Пике мне очень нравится. Он постоянно помогал молодёжи и дарил много радости каждый день. Я не знал, что он собирается покинуть команду, и эта новость стала для меня ударом. Но я желаю Пике всего наилучшего в его новой жизни и благодарю его за всё», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.



Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.