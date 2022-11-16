Экс-форвард сборной Норвегии приговорён к 14 месяцам тюрьмы за налоговое мошенничество

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Норвегии Джон Карью приговорён к 14 месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает Daily Mail.
По информации источника, суд Осло установил, что Карью непреднамеренно скрывал информацию о доходах и активах за рубежом с 2017 по 2019 год. Помимо тюремного заключения, экс-футболисту назначен штраф в размере £ 45 353 (около € 52 тыс.) за налоговое мошенничество на общую сумму £ 456 264 (примерно € 520 тыс.). Наказание могло быть удвоено, если бы суд установил, что Карью действовал преднамеренно. Сообщается, что ни одна из сторон пока не приняла решение о возможном обжаловании приговора.
Во время игровой карьеры Карью выступал за «Русенборг», «Валенсию», «Рому», «Бешикташ», «Лион», «Астон Виллу», «Вест Хэм Юнайтед» и другие команды. С 1998 по 2011 год форвард вызвался в сборную Норвегии.
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