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Роберто Карлос назвал футболистов сборной Англии, которые могли бы играть за Бразилию

Роберто Карлос назвал футболистов сборной Англии, которые могли бы играть за Бразилию
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Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос выбрал двух игроков национальной команды Англии, которые могли бы попасть в состав «пентакампеонов».

«Кто из сборной Англии мог бы играть за Бразилию? Александер-Арнольд мог бы, потому что он один из лучших игроков. Кейн тоже хороший футболист. У Англии хорошая команда, не только по именам, но и по качеству состава. Если выбирать игроков, которые готовы играть на чемпионате мира за сборную Бразилии, то я назвал бы этих двоих: Кейна и Александер-Арнольда, но есть и другие. В сборной Англии много хороших игроков, у них качественный состав», — приводит слова Карлоса The Sun.

Сборная Бразилии сыграет на предстоящем мундиале в Катаре с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Англичане на групповом этапе встретятся со сборными США, Уэльса и Ирана.

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