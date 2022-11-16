Роберто Карлос назвал футболистов сборной Англии, которые могли бы играть за Бразилию

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос выбрал двух игроков национальной команды Англии, которые могли бы попасть в состав «пентакампеонов».
«Кто из сборной Англии мог бы играть за Бразилию? Александер-Арнольд мог бы, потому что он один из лучших игроков. Кейн тоже хороший футболист. У Англии хорошая команда, не только по именам, но и по качеству состава. Если выбирать игроков, которые готовы играть на чемпионате мира за сборную Бразилии, то я назвал бы этих двоих: Кейна и Александер-Арнольда, но есть и другие. В сборной Англии много хороших игроков, у них качественный состав», — приводит слова Карлоса The Sun.
Сборная Бразилии сыграет на предстоящем мундиале в Катаре с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Англичане на групповом этапе встретятся со сборными США, Уэльса и Ирана.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча
- 16 ноября 2022
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
17:02
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:33
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:05
-
16:02
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:39
-
15:30
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:40