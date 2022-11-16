Широков: по каким критериям Галактионова назначили в «Локомотив»? Что он сделал в «НН»?

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«У «Локомотива» шесть очков разницы от 12-го места. И я пока не вижу, за счёт чего они могут вылезти из этой зоны, и, скорее всего, команда будет бороться за то, чтобы не вылететь напрямую. Не вижу, по каким критериям назначили Галактионова — что он сделал выдающегося в Нижнем? Существенного улучшения качества игры не увидел, многие игры — глубоко от обороны. «Локомотиву» нужен тренер с харизмой и авторитетом. Но дай бог, чтобы у российского специалиста всё получилось», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В ноябре «Локомотив» объявил о назначении Галактионова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял «Пари Нижний Новгород». Нижегородский клуб под руководством Галактионова в текущем сезоне РПЛ расположился на 12-й строчке турнирной таблицы после 17 матчей. «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков после 17 игр.