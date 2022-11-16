Главный тренер Таджикистана поделился воспоминаниями о победе над сборной России

Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт поздравил национальную команду по футзалу с победой над Россией, а также поделился воспоминаниями о встрече с российскими футболистами, когда он возглавлял молодёжную сборную Грузии.
«Хочу поздравить сборную Таджикистана по футзалу, победившую в матче с Россией. Они сотворили сенсацию. Но мы не можем сравнить футзал с большим футболом.
У меня уже был опыт победы над Россией, когда я тренировал сборную Грузии до 21 года в 2008 году. И могу сказать, что это непросто. Вы должны сыграть идеальный матч. Вам должно везти. Мы столкнулись с трудностями, но победили», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
- 16 ноября 2022
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