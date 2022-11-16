Георгий Щенников оценил итоги первой части сезона для ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением, что нужно делать армейцам для достижения лучших результатов.

«Как оценю первую часть чемпионата? Если мы не в тройке, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться», — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает пятое место российского чемпионата, набрав в 17 встречах 29 очков. Отставание команды Владимира Федотова от возглавляющего турнирную таблицу санкт-петербургского «Зенита» составляет 13 очков. Следующий матч в рамках чемпионата ЦСКА проведёт только весной. 5 марта армейцы сыграют на выезде с «Сочи».