Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную предварительную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
Турнир предлагается проводить на 14 стадионах Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии: «Вилла Парк» (Бирмингем), «Гудисон Парк» (Ливерпуль), «Уэмбли», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», Олимпийский стадион (все – Лондон), «Этихад», «Олд Траффорд» (оба — Манчестер), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл), «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд), «Дублин Арена», «Кроук Парк» (оба – Дублин), «Кейсмент Парк» (Белфаст), «Хэмпден Парк» (Глазго) и Национальный стадион Уэльса (Кардифф).
Окончательный список, включающий 10 стадионов, планируется представить в УЕФА в апреле 2023 года. На проведение турнира также претендует Турция.
Ранее заявку на проведение турнира также подавала Россия, но она была отклонена УЕФА.
- 16 ноября 2022
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