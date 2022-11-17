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«Он похоронил почти всех в «МЮ» в своём интервью. Необыкновенный!» Линекер — о Роналду

«Он похоронил почти всех в «МЮ» в своём интервью. Необыкновенный!» Линекер — о Роналду
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Бывший нападающий сборной Англии, ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану.

«Не могу больше видеть Криштиану на «Олд Траффорд». В своём интервью Пирсу Моргану он похоронил почти всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, правление. Необыкновенный!» — написал Линекер в своих соцсетях.

Отметим, что в своём интервью Роналду раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед», бывшего и нынешнего тренеров — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, и о регрессе «красных дьяволов» в сравнении с европейскими топ-клубами. Также португалец рассказал о переговорах с «Ман Сити» летом 2021 года.

Перевод первой части большого интервью с Криштиану Роналду. Главные цитаты. LIVE Перевод первой части большого интервью с Криштиану Роналду. Главные цитаты. LIVE

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

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