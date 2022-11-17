Главный тренер «Ахмата» Ташуев рассказал про договорные матчи

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался про договорные матчи в 90-х.
«Могу ли вообще представить, чтобы игрок сдавал матч в РПЛ? В сегодняшних реалиях — вряд ли. Я таких случаев даже не знаю. Все ребята профессиональные, они думают о своём будущем и карьере. Сейчас не те времена.
Я работаю с 92-го года. Прошёл разные уровни чемпионатов, очень многое в жизни видел. В 90-е было несколько ситуаций, про которые я знаю. Но я это связываю с развитием общества. Сегодня общество более здоровое, чем тогда. Не хочу об этом рассказывать. Люди все живы, здоровы — всё нормально. Тогда это была системная работа, которую нужно было эволюционно преодолеть. Все в какой-то мере в чём-то участвовали: если не напрямую, то косвенно. Когда в стране пертурбации, идут «бандитские» годы, то ты можешь и не хотеть, но тебе скажут: «Надо!» – приводит слова Ташуева Sport24.
- 17 ноября 2022
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