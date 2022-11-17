Баринов: Карпин остался с нами, я был уверен в нём
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался об отказе тренера Валерия Карпина возглавить национальную команду Армении.
«У сборной Армении нет никаких санкций, она играет в международных турнирах. Но Карпин остался с нами, не бросил нас. У меня не было какой-то информации или инсайда, просто был уверен в нём. Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: «Спасибо, парни, но я перехожу». Лично я бы такого не понял. И он так не сделал, ещё раз показав всем, кто он есть на самом деле», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».
Сборная России проводит тренировочный сбор, на котором сыграет два товарищеских матча: 17 ноября — с Таджикистаном, 20 ноября — с Узбекистаном.
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