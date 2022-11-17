Малком снял кепку, услышав от журналиста фразеологизм «снимаем шляпу». Видео
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«Зенит» на клубном YouTube-канале опубликовал флеш-интервью Малкома, во время которого произошёл забавный эпизод. Журналист в беседе с бразильским футболистом использовал фразеологизм «снимаем шляпу». Малком воспринял эту фразу буквально и сразу же снял со своей головы бейсболку.
Малком снял кепку, услышав от журналиста фразеологизм «снимаем шляпу». Видео:
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» в августе 2019 года из каталонской «Барселоны». В нынешнем сезоне бразилец провёл за сине-бело-голубых 22 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 22 млн.
Ранее в СМИ появлялась информация о желании Малкома получить российское гражданство.
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