Валерий Карпин — о матче с Таджикистаном: если сравнивать с Киргизией — небо и земля
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал товарищеский матч со сборной Таджикистана, который завершился вничью (0:0), а также сравнил его с игрой с национальной командой Киргизии (2:1).
«Я удовлетворён тем что видел в первом тайме. Не хватало реализации, завершения, последнего пасса. Но по отношению к игре даже если сравнивать с Киргизией это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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