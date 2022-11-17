Валерий Карпин — о матче с Таджикистаном: если сравнивать с Киргизией — небо и земля

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал товарищеский матч со сборной Таджикистана, который завершился вничью (0:0), а также сравнил его с игрой с национальной командой Киргизии (2:1).

«Я удовлетворён тем что видел в первом тайме. Не хватало реализации, завершения, последнего пасса. Но по отношению к игре даже если сравнивать с Киргизией это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.