Осинькин: практически во всех матчах этого сезона имели моментов больше, чем соперник

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выступлении команды в первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Много вводных деталей, о которых надо сказать, чтобы понять, как мы проводили эти 17 туров. Очень сложно для нас они прошли. Мы зашли в сезон с большими потерями: пять человек ушли из стартового состава, и пять игроков у нас «сломались» в течение двух недель. Нам в этот момент было очень сложно. Сложно говорить о стабильной игре и набирать очки. Хотя по качеству игры и в тот момент, и в осенней части чемпионата мы явно нигде не проваливались. Может быть, чуть хуже был матч с «Химками».

Если не брать ещё «Зенит», где к 10-й минуте было два пенальти, в остальных матчах, считаю, сыграли очень неплохо. Даже матч со «Спартаком». Крупное поражение, но моменты, которые были у нас — ярче, более близкие к голам, чем у «Спартака». Последние голы пропустили перед финальным свистком, когда пытались отыграться. По той игре не чувствовалось до самой концовки, что соперник безоговорочно у нас выигрывает.

В остальных матчах, в которых мы даже проигрывали — с «Динамо», ЦСКА, «Ростовом»… Думаю, что в каждом могли победить, в большинстве этих матчей имели моментов больше, чем соперник. Практически во всех матчах этого сезона. Во всех ничейных матчах этого сезона мы имели моментов больше в 2-3 раза, чем у соперника. Где-то реализация, где-то недостаток концентрации, где-то наши проблемы с оборонительными моментами на стандартах, которые мы не решили. В итоге мы сейчас имеем немного меньше очков, чем было в прошлом сезоне на этом отрезке. Готовимся сражаться дальше», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.