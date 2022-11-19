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Стало известно, почему Месси тренировался отдельно от сборной Аргентины

Стало известно, почему Месси тренировался отдельно от сборной Аргентины
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который сегодня проводил индивидуальную тренировку, не занимался в общей группе из‑за большой нагрузки на икроножные мышцы, сообщает Marca.

35-летний нападающий вышел на поле позднее всех, но не присоединился к партнёрам по сборной, а работал индивидуально. Вчера, 18 ноября, Месси также тренировался индивидуально. Отмечается, что аргентинец будет готов к первому матчу на турнире.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Для Месси предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере. В 2014 году он вышел в финал чемпионата мира, где Аргентина проиграла Германии (0:1, доп. вр). В общей сложности Месси сыграл в 19 матчах на ЧМ, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре:

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