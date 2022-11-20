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Дешам отреагировал на травму Бензема, из-за которой он пропустит ЧМ-2022

Дешам отреагировал на травму Бензема, из-за которой он пропустит ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму нападающего Карима Бензема, из-за которой он пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей группе. Мы сделаем всё, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждёт», — приводятся слова Дешама в официальном «твиттере» сборной Франции.

Ранее Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. В субботу, 19 ноября, Карим присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку.

Сборная Франции в группе на ЧМ-2022 сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

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Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022

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