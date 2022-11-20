Выбираем лучшего футболиста сборной России в истории ЧМ. Вторая группа

Перед стартом чемпионата мира 2022 года в телеграм-канале «Чемпионата» вспомнили футболистов сборной России, которые проявили себя на прошлых мировых первенствах, и предложили выбрать лучшего.
Редакция отобрала 16 футболистов. Голосования пройдут в трёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Телеграме» и «Одноклассниках». Результаты будут просуммированы. Из двух групп в финал выйдут четверо футболистов.
Голосуйте за своего кандидата во второй группе!
На домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России сумела пробиться в четвертьфинал турнира, уступив хорватам в серии пенальти.
Чемпионат мира в Катаре стартует уже сегодня, 20 ноября. В матче открытия хозяева турнира встретятся со сборной Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча мундиаля.
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