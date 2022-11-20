Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Выбираем лучшего футболиста сборной России в истории ЧМ. Вторая группа

Выбираем лучшего футболиста сборной России в истории ЧМ. Вторая группа
Комментарии

Перед стартом чемпионата мира 2022 года в телеграм-канале «Чемпионата» вспомнили футболистов сборной России, которые проявили себя на прошлых мировых первенствах, и предложили выбрать лучшего.

Редакция отобрала 16 футболистов. Голосования пройдут в трёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Телеграме» и «Одноклассниках». Результаты будут просуммированы. Из двух групп в финал выйдут четверо футболистов.

Голосуйте за своего кандидата во второй группе!

На домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России сумела пробиться в четвертьфинал турнира, уступив хорватам в серии пенальти.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже сегодня, 20 ноября. В матче открытия хозяева турнира встретятся со сборной Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча мундиаля.

Календарь ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022