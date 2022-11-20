Николай Комличенко: в сборную России надо ехать — это 200%
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Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением, нужно ли ехать в состав национальной команды, несмотря на риск получения травм по ходу товарищеских встреч.
«Стоит ли вообще ехать в сборную, учитывая травмы? Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную надо ехать по-любому. На 200 процентов», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 20 ноября, в Ташкенте состоялся матч между сборными России и Узбекистана, который завершился безголевой ничьей — 0:0. Ранее, 17 ноября, подопечные провели товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана, которая состоялась в Душанбе. Игра завершилась ничьей со счётом 0:0.
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