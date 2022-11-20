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Булыкин: непонятно, как основной состав сборной России мог сыграть вничью с Узбекистаном

Булыкин: непонятно, как основной состав сборной России мог сыграть вничью с Узбекистаном
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче Узбекистан — Россия (0:0).

«Непонятно, как основной состав сборной мог сыграть вничью со сборной Узбекистана. То ли наша сборная сбавила, то ли Узбекистан прибавил. Надо было играть экспериментальным составом, чтобы не разочаровывать своих же болельщиков.

Тяжело ли смотреть такой футбол? Это товарищеская игра, и многие футболисты уже настроены смотреть чемпионат мира. Плюс поле, конечно, тяжёлое. Также у футболистов мы не увидели никакой мотивации, настроя, скоростей. Сборные Таджикистана и Узбекистана пытались играть в хороший футбол — за что им честь и хвала», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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