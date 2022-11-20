Впервые в истории первый гол мундиаля был забит с 11-метровой отметки
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Сегодня, 20 ноября, проходит матч открытия чемпионата мира — 2022, в котором встречаются сборные Катара и Эквадора. Счёт в игре на 16-й минуте открыл полузащитник южноамериканской команды Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый удар. Как сообщает статистический портал Opta Sports, впервые в истории чемпионата мира первый гол турнира был забит с пенальти.
Также этот пенальти стал первым для эквадорской сборной в рамках мундиаля. Ранее команда провела 10 матчей на чемпионате мира.
Следующий матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Ирана, состоится завтра, 21 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
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