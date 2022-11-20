Владимир Гранат: сейчас не то время, чтобы критиковать сборную России
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат после ничейного результата матча сборной России с Узбекистаном (0:0) призвал не критиковать подопечных Валерия Карпина.
«Сейчас не то время, чтобы критиковать сборную России. Понятно, что все мы ждём от неё красивой игры, учитывая, что игры были с не самыми сильными соперниками. Но сейчас важнее наработать определённые связи. Критиковать команду точно не надо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. Игра с Узбекистаном была последней в рамках осенних сборов. После этого игроки вернутся в расположение своих клубов, чтобы готовиться к последним матчам перед зимним перерывом.
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