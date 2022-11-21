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«Мой стадион в Волгограде в 200 раз лучше». Леонид Слуцкий — об аренах в Первой лиге

«Мой стадион в Волгограде в 200 раз лучше». Леонид Слуцкий — об аренах в Первой лиге
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, успевший потренировать казанскую команду в Мелбет Первой лиге, считает, что настоящий уровень развития футбола в любой стране определяется вторым по силе дивизионом.

«Я не буду оценивать уровень команд и игроков, но настоящий уровень развития футбола в любой стране определяется последующей лигой. Обложку можешь сделать красивую, у нас шикарные стадионы, у кого-то оставшиеся от чемпионата мира, у кого-то — построенные. Когда ты спускаешься уровнем ниже, то только «Балтика» [соответствует обложке], всё остальное… В целом это просто ужас.

В Домодедово (там проводит свои матчи «Велес». – Прим. «Чемпионата») нет поля, там есть крошка. Мой стадион «Бомбонера» в Волгограде раз в 200 лучше, но он не проходит лицензирование под матчи ЮФЛ, а эти проходят под Первую лигу. Поле в Ярославле, Ульяновске — нечеловеческая катастрофа. Мы должны заниматься поднятием инфраструктуры», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Для меня это дело чести». Слуцкий покинул «Рубин» при странных обстоятельствах «Для меня это дело чести». Слуцкий покинул «Рубин» при странных обстоятельствах
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