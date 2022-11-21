Френки де Йонг: я не виню Хави, у меня не было ощущения, что тренер против меня

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что хочет провести в команде большую часть карьеры, и высказался о главном тренере Хави.

«Я очень счастлив в «Барселоне». Когда я играю, это здорово, и с точки зрения жизни здесь идеально. Я вижу себя в «Барселоне» на долгие годы. Лично я надеюсь провести здесь ещё восемь или 10 лет.



У меня никогда не было ощущения, что Хави был против меня. СМИ он говорил, что доволен мной, но есть и финансовая часть клуба. Я действительно не виню Хави.



Я всегда хотел остаться в «Барселоне», поэтому летом сохранял спокойствие», — приводит слова де Йонга The Telegraaf.

25-летний де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Текущее соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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