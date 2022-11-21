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«Исполнил маленькую мечту». Садулаев — о дебюте в сборной России

«Исполнил маленькую мечту». Садулаев — о дебюте в сборной России
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев поделился эмоциями от дебюта в составе сборной России в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).

«Рад, что попал в сборную России. Очень приятно было дебютировать. Исполнил маленькую мечту», — сказал Садулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Садулаев — воспитанник грозненской команды. В нынешнем сезоне на его счету участие в 18 матчах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, вчера, 20 ноября, сборная России также проводила товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина стала команда Узбекистана. Встреча закончилась без голов — 0:0.

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