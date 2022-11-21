«Некоторые игроки Франции рады отсутствию Бензема». Экс-капитан Уругвая — о травме Карима

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано считает, что отсутствие нападающего Карима Бензема в составе сборной Франции было положительно воспринято некоторыми футболистами сборной.
«Я был одноклубником с некоторыми из футболистов сборной Франции, которые очень довольны уходом Бензема. Этого никогда бы не случилось в Уругвае, Бразилии или Аргентине… Это во многом зависит от того, как была собрана команда, и от того, насколько внимательно тренер относится к игрокам, не только технически, но и с точки зрения личности», — приводит слова Лугано ESPN GB.
Отметим, что во времена игры Лугано в «ПСЖ» с ним в команде были вратарь Альфонс Ареола и полузащитник Адриен Рабьо.
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