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Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от чемпионата мира

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от чемпионата мира
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Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре. Хорваты выступят в группе F, их соперниками станут сборные Бельгии, Марокко и Канады.

«В нашем составе квалифицированные игроки, у нас превосходная команда — но если мы не сумеем показать себя на поле, то всё это не будет иметь смысла. Я всё-таки надеюсь, что мы сумеем создать для себя новые фантастические воспоминания», — приводит слова Крамарича пресс-служба хорватской команды.

Сборная Хорватии пробилась на чемпионат мира, выиграв отборочную группу H и обойдя команду России.

Напомним, на чемпионате мира в 2018 году хорваты сумели дойти до финала, где уступили Франции (2:4).

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