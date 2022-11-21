Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре. Хорваты выступят в группе F, их соперниками станут сборные Бельгии, Марокко и Канады.



«В нашем составе квалифицированные игроки, у нас превосходная команда — но если мы не сумеем показать себя на поле, то всё это не будет иметь смысла. Я всё-таки надеюсь, что мы сумеем создать для себя новые фантастические воспоминания», — приводит слова Крамарича пресс-служба хорватской команды.



Сборная Хорватии пробилась на чемпионат мира, выиграв отборочную группу H и обойдя команду России.



Напомним, на чемпионате мира в 2018 году хорваты сумели дойти до финала, где уступили Франции (2:4).

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