Аргентина — Саудовская Аравия: саудовцы сенсационно сравняли счёт

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встречаются сборные Аргентины и Саудовской Аравии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик».



Второй тайм начался с быстрого гола Саудовской Аравии. Автором сенсационного забитого мяча стал Салех Аль-Шехри. Таким образом, саудовцы сравняли счёт — 1:1.



Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Сборная Саудовской Аравии участвует в мундиале в шестой раз в истории. В 1994 году саудовцы играли в 1/8 финала ЧМ.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.