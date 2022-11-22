Никита Баженов объяснил, почему будет смотреть матчи Кубка России вместо ЧМ-2022

Бывший российский нападающий Никита Баженов объяснил, почему будет смотреть за матчем «Урала» и ЦСКА в Фонбет в Кубке России. Параллельно проходят встречи чемпионата мира по футболу в Катаре.

«У меня чёткая градация. Помимо чемпионата мира, сегодня играются матчи Кубка России, где выступают арендованные игроки «Спартака». Поэтому буду смотреть «Урал» – ЦСКА, если Фаниль Сунгатулин выйдет – то с удовольствием. В Нижний Новгород поеду на стадион. А если получится посмотреть какие-то игры чемпионата мира в течение этих… Пока Аргентина играет, постараюсь глянуть», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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