Дания — Тунис: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Стали известны составы сборных Дании и Туниса на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Дании: К. Шмейхель, Андерсен, Кьер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.
Сборная Туниса: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.
Отметим, что в группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые проведут очный матч сегодня, 22 ноября. Начало — в 22:00 мск.
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