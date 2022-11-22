Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков раскритиковал решение судей добавлять на ЧМ много компенсированного времени

Глушаков раскритиковал решение судей добавлять на ЧМ много компенсированного времени
Комментарии

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил рекомендацию, выданную главным арбитрам Международной Федерацией Футбола (ФИФА) — добавлять много компенсированного времени на матчах чемпионата мира.

«Как бы отреагировал, если бы в РПЛ добавляли столько, сколько сейчас на ЧМ? Плохо. Зачем столько добавлять? Очень много времени уходит на всё. Надо быстрее. Травму получил — вышел, как раньше было. Допустим, кто-то симулировал — пенальти поставили. Это тоже часть футбола», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, главный арбитр встречи между Англией и Ираном, которая прошла в рамках первого тура чемпионата мира, Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча, а ко второму — 10 минут. Пока это рекордное количество добавленных минут.

Глушаков проводит время с Ксенией Коваленко и дочкой в батутном центре:

Новость по теме
Глушаков объяснил, в каком случае сборной России нужно перейти в Азиатскую конфедерацию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022