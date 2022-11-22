Глушаков раскритиковал решение судей добавлять на ЧМ много компенсированного времени

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил рекомендацию, выданную главным арбитрам Международной Федерацией Футбола (ФИФА) — добавлять много компенсированного времени на матчах чемпионата мира.
«Как бы отреагировал, если бы в РПЛ добавляли столько, сколько сейчас на ЧМ? Плохо. Зачем столько добавлять? Очень много времени уходит на всё. Надо быстрее. Травму получил — вышел, как раньше было. Допустим, кто-то симулировал — пенальти поставили. Это тоже часть футбола», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, главный арбитр встречи между Англией и Ираном, которая прошла в рамках первого тура чемпионата мира, Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча, а ко второму — 10 минут. Пока это рекордное количество добавленных минут.
Глушаков проводит время с Ксенией Коваленко и дочкой в батутном центре:
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