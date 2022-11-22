«Это совершенно нелепо». Капитан сборной Дании Кьер — о запрете радужных повязок на ЧМ

Капитан сборной Дании Симон Кьер после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Тунисом (0:0) высказался о запрете радужных повязок на турнире.
«Я должен быть осторожен с тем, что говорю — но я считаю совершенно нелепым, что ношение этой повязки может привести к жёлтой карточке. Тем более что я уже носил такую повязку в матчах с Хорватией и Францией в Лиге наций. Здесь я не мог пойти на такой риск, потому что угроза слишком сурова, а мы сейчас на чемпионате мира. Предупреждение стало бы наказанием не только для меня, но и для партнёров по команде.
Думаю, теперь стоит задать правильные вопросы ФИФА, надавить на них. Мы все видели пресс-конференцию президента Инфантино несколько дней назад. Несомненно, все мы думаем об этом», — приводит слова Кьера L'Equipe.
- 23 ноября 2022
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