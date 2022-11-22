Дмитрий Булыкин: Роналду — атлет с большой буквы. Многим молодым даст фору

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. Сегодня, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с игроком.
«Не удивлён — были недовольны и клуб, и Криштиану, потому и пошли на обострение. Интервью стало обострением. Криштиану хотел уйти в межсезонье. Вопрос был: договорятся ли по поводу расторжения? Договорились.
Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе. Он в порядке и знает, как готовиться и восстанавливаться. Он — атлет с большой буквы: многим молодым даст фору», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Роналду защищает цвета сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Соперниками команды Фернанду Сантуша станут Гана, Южная Корея и Уругвай.
- 23 ноября 2022
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