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Ари: в России организация ЧМ была лучше, чем в Катаре

Ари: в России организация ЧМ была лучше, чем в Катаре
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Бывший нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» Ари сравнил организацию чемпионата мира — 2018 в России и мундиаля — 2022 в Катаре. По мнению футболиста, проведение турнира в России получилось более удачным.

«Я действительно не знаю всех подробностей, но считаю, что это из-за страны, в которой своя культура. За организацию отвечает ФИФА, она выбирает страну и не проверяет всё это перед турниром. Крупнейший чемпионат мира не может ограничиваться! Это шоу сопровождает мир.

Так что, на мой взгляд, если сравнивать организацию чемпионата мира в Катаре и России, то в России было лучше! Россия – большая страна, очень организованная и красивая. Она очень похожа на Бразилию во многих либеральных вещах. Как в России, так и в Бразилии очень много красивых мест для посещения, а в середине года очень жарко! Очень красивые люди, много вариантов еды! Те, кто не знал Россию до мундиаля, но приехал на турнир, очень хорошо отзываются о стране», – приводит слова Ари Metaratings.

«Нам нужен наш язык». Ещё одни болельщики протестуют на чемпионате мира в Катаре «Нам нужен наш язык». Ещё одни болельщики протестуют на чемпионате мира в Катаре
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