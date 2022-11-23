Ари: в России организация ЧМ была лучше, чем в Катаре

Бывший нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» Ари сравнил организацию чемпионата мира — 2018 в России и мундиаля — 2022 в Катаре. По мнению футболиста, проведение турнира в России получилось более удачным.



«Я действительно не знаю всех подробностей, но считаю, что это из-за страны, в которой своя культура. За организацию отвечает ФИФА, она выбирает страну и не проверяет всё это перед турниром. Крупнейший чемпионат мира не может ограничиваться! Это шоу сопровождает мир.



Так что, на мой взгляд, если сравнивать организацию чемпионата мира в Катаре и России, то в России было лучше! Россия – большая страна, очень организованная и красивая. Она очень похожа на Бразилию во многих либеральных вещах. Как в России, так и в Бразилии очень много красивых мест для посещения, а в середине года очень жарко! Очень красивые люди, много вариантов еды! Те, кто не знал Россию до мундиаля, но приехал на турнир, очень хорошо отзываются о стране», – приводит слова Ари Metaratings.