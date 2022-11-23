Хорватия и Марокко не выявили победителя в матче ЧМ-2022. Игра завершилась со счётом 0:0

Игра 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Хорватии завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку.



Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетили 59 407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.



Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также шестой, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.