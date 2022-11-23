Германия — Япония: Илкай Гюндоган открыл счёт, успешно реализовав пенальти

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Германии встречается с национальной командой Японии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 34-й минуте счёт 1:0 в пользу немецкой сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Япония.

На 33-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Японии, который успешно реализовал немецкий полузащитник Илкай Гюндоган.

Напомним, сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира, в последний раз немцы брали золотые медали в 2014 году. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд. Японцы трижды выходили из группы. Действующий чемпион мира — сборная Франции.