Мюллер: начинать с поражения нелепо, но нельзя назвать его незаслуженным

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.



«Я чувствую, что мы хорошо играли долгое время, но в футболе необходимо превращать превосходство в голы. Нам не хватило эффективности. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным.



Нам нужно обдумать это. Признать поражение не бывает легко. Однако нужно сохранять объективность, поражение легко анализировать, но трудно воспринимать эмоционально. Без эффективности в футболе нельзя ничего выиграть», — цитирует Мюллера Bayern&Germany.



Следующими соперниками Германии в группе Е будут сборные Испании и Коста-Рики. Матчи с ними пройдут 27 ноября и 1 декабря соответственно.