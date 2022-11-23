«Плохому танцору сами знаете, что мешает». Пиняев — о погодных условиях со «Спартаком»

Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о непростых погодных условиях в матче Кубка России с московским «Спартаком».



«Такой туман — что-то необычное для нас. Поле было не совсем видно. Но ещё раз: плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, по итогам матча самарцы одержали волевую победу со счётом 2:1. Пиняев в этом матче стал автором победного гола. Помимо Пиняева, в составе самарцев отличился Александр Коваленко. В составе «Спартака» забитым голом отметился Никита Чернов.



После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.