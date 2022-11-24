Неймар обратился к болельщикам перед матчем Бразилия — Сербия

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед матчем со сборной Сербии. Ранее Неймар выложил фото с прифотошопленной шестой звездой рядом с эмблемой сборной Бразилии на шортах, после чего столкнулся с критикой в свой адрес.

«Мечтать, стремиться и делать приоритетом свои задачи — это не принижение соперников, а обозначение целей, которых хочешь добиться. Завтра начинаем...» — написал бразильский футболист у себя в социальной сети.

Сборная Бразилии сыграет против Сербии 25 ноября. Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Сербии квалифицировалась на третий мундиаль с момента создания отдельного государства. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.