Борис Чухлов сравнил Садырина с Моуринью

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов специально поделился впечатлениями от турнира памяти великого советского тренера Павла Федоровича Садырина.
«Ветеранские турниры всегда проходят в дружественной атмосфере. Поиграли в футбол, пообщались. Главное, что никто не получил травму.
Хорошо, что в Санкт-Петербурге смогли организовать такой турнир. Часто мы играем ветеранские турниры в Москве, а вот в Санкт-Петербурге это проходит не так часто.
Все ребята откликнулись и приехали. Абсолютно неважно, кто выиграл.
Павел Фёдорович очень любил машины, он обожал ухаживать за ними. Также вспоминаю, как мы выезжали за город с командой все вместе — на рыбалку, например. Ловили рыбу, варили уху. Морозов это первым начал, а Садырин продолжил.
Павел Фёдорович считал, что нужно разговаривать с каждым игроком, он старался сам понять футболиста. Если ты не попал в состав, то он это мог объяснить.
Что касается современного футбола, то можно провести параллели с Жозе Моуринью, когда тот был на пике своей тренерской карьеры. Он тоже собирал игроков и даже сам оплачивал ужин — пытался достучаться до каждого. Если нет коллектива, то ничего не получится. Тренеру нужно создать обстановку, чтобы все друг другу доверяли и чувствовали поддержку наставника», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».
- 24 ноября 2022
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