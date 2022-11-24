Швейцария — Камерун: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Швейцарии и Камеруна объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоится сегодня, 24 ноября, начало встречи – в 13:00. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, официальная вместимость которого 44 325 человек.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Швейцарии: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Эмболо, Шакири, Варгас.
Сборная Камеруна: Онана, Толо, Н'Кулу, Кастеллетто, Фай, Гуэ, Онгла, Замбо Ангисса, Мбемо, Шупо-Мотинг, Токо Экамби.
Сборная Швейцарии принимает участие в финальной части чемпионата мира в 12-й раз в своей истории, высшим достижением команды является выход в четвертьфинал турнира. Сборная Камеруна выступит на своём восьмом мундиале, национальная команда лишь раз в истории выходила из группы — в 1990 году Камерун под руководством Валерия Непомнящего дошёл до 1/4 финала чемпионата мира.
Помимо Швейцарии и Камеруна, в группе G также сыграют Бразилия и Сербия. Их матч состоится также сегодня, 24 ноября. Начало встречи – в 22:00 мск.
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