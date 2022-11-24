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«Будет непросто». Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

«Будет непросто». Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче своей команды с московским «Спартаком». Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Для нас любой матч принципиальный, даже матч с «Црвеной Звездой». Поэтому мы сделаем всё возможное для того, чтобы сыграть как можно лучше в воскресенье и победить. Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи и в каждом матче хотим победить. Мы понимаем, что будет непросто, но мы готовы отдать все силы игре», — приводит слова Семака телеграм-канал «Зенита».

Напомним, «Зенит» набрал девять очков в пяти матчах Кубка России и занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Спартак» (12) — на первом месте. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» (9), которые обходят «Зенит» по дополнительным показателям.

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