Созин: для Аргентины проигрыш — неудача, для Германии — трагедия

Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение о поражениях сборных Аргентины и Германии в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Напомним, аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а немецкая команда — Японии (1:2).



«В этих двух сенсациях положение Германии гораздо печальнее. Аргентина проиграла, но она спокойно выйдет из группы. Для них проигрыш – неудача, а вот для Германии – трагедия.



У немцев впереди матч с мощной Испанией. Так что Германия сильно подвисла – считаю, они не выйдут из группы. Им же даже победы может не хватить, хотя непонятно, как такую Испанию обыгрывать. Получается, для Германии это уже станет традицией – два чемпионата мира подряд вылетать после группы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.