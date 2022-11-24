Юрист рассказал, может ли ФИФА наказать Гаэля Ондуа за флаг России на бутсах на ЧМ-2022

Юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос о возможном наказании со стороны ФИФА в отношении футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на матч чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображение флага России. Напомним, у Ондуа есть российский паспорт.

«Конечно, санкций быть не может. Он же не демонстрировал его с целью донести политическое сообщение. На бутсах что угодно можно писать, если это не относится к политике. Он продемонстрировал гражданство.

ФИФА запрещает политические месседжи, но их тут не было. На бутсах пишут имена детей, жены, гражданство своё, поэтому не вижу никаких проблем», – сказал Михаил Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.